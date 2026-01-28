Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/putin-2070812213.html
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии
Президент РФ Владимир Путин назвал интеграцию Заевфратья важнейшим шагом в восстановлении территориальной целостности Сирии. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:54:00+03:00
2026-01-28T16:54:00+03:00
в мире
сирия
россия
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e3699abae6b6db4dfebf07b49d1b9f.jpg
https://ria.ru/20260128/ash-sharaa-2070807252.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070811485_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_ec04820884ee9d3ac14cda2a26dbd207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии

Путин назвал интеграцию Заефратья важнейшим шагом для Сирии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал интеграцию Заевфратья важнейшим шагом в восстановлении территориальной целостности Сирии.
Российский лидер в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии. Вы знаете об этом. И мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция Заевфратья это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении. И он будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии в целом", - сказал Путин в ходе встречи.
Празднование Дня государственного флага России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Россия играет большую роль в стабилизации ситуации в Сирии, заявил аш-Шараа
Вчера, 16:41
 
В миреСирияРоссияВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала