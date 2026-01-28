https://ria.ru/20260128/putin-2070807143.html
Путин заявил о поддержке территориальной целостности Сирии
Путин заявил о поддержке территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин заявил о поддержке территориальной целостности Сирии
Россия всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии, поддерживает усилия сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в этом направлении, заявил... РИА Новости, 28.01.2026
Путин заявил о поддержке территориальной целостности Сирии
Путин: РФ всегда выступала за восстановление территориальной целостности Сирии