Путин рассказал о развитии экономического партнерства России и Сирии
России и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:38:00+03:00
2026-01-28T16:38:00+03:00
2026-01-28T16:45:00+03:00
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа
, который прибыл в РФ
с очередным рабочим визитом.
"Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере: четыре с лишним процента рост, это может быть не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию", - сказал Путин в ходе встречи.