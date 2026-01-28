Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии экономического партнерства России и Сирии
16:38 28.01.2026
Путин рассказал о развитии экономического партнерства России и Сирии
России и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.01.2026
Путин рассказал о развитии экономического партнерства России и Сирии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере: четыре с лишним процента рост, это может быть не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
Россия Сирия Владимир Путин Ахмед аш-Шараа
 
 
Заголовок открываемого материала