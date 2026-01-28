Рейтинг@Mail.ru
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа - РИА Новости, 28.01.2026
16:38 28.01.2026 (обновлено: 16:51 28.01.2026)
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа
Отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям сирийского лидера аш-Шараа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
россия, сирия, в мире, владимир путин, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, В мире, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа

Путин: отношения РФ и Сирии развиваются благодаря усилиям сирийского лидера

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям сирийского лидера аш-Шараа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Россию с очередным рабочим визитом.
«
"Сейчас в новых реалиях, благодаря в том числе и прежде всего вашим усилиям, отношения между Сирией и Россией развиваются", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
РоссияСирияВ миреВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
