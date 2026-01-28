https://ria.ru/20260128/putin-2070806015.html
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа
Отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям сирийского лидера аш-Шараа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
Путин: отношения России и Сирии развиваются благодаря усилиям аш-Шараа
