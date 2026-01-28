Рейтинг@Mail.ru
16:38 28.01.2026
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
сирия, россия, владимир путин, ахмед аш-шараа
Сирия, Россия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин

Путин: строительный сектор РФ готов к совместной работе по восстановлению Сирии

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши эконом-операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в ходе встречи с аш-Шараа.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
Сирия Россия Владимир Путин Ахмед аш-Шараа
 
 
Заголовок открываемого материала