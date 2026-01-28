https://ria.ru/20260128/putin-2070805905.html
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2026
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Представители строительного сектора РФ готовы к совместной работе по восстановлению Сирии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:38:00+03:00
2026-01-28T16:38:00+03:00
2026-01-28T16:44:00+03:00
сирия
россия
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260128/siriya-2070806988.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, владимир путин, ахмед аш-шараа
Сирия, Россия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Российские строители готовы к работе по восстановлению Сирии, заявил Путин
Путин: строительный сектор РФ готов к совместной работе по восстановлению Сирии