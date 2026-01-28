https://ria.ru/20260128/putin-2070805560.html
Путин отметил, что уже многое сделано для развития отношений России и Сирии
Путин отметил, что уже многое сделано для развития отношений России и Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин отметил, что уже многое сделано для развития отношений России и Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа отметил, что многое сделано для развития отношений РФ и Сирии. РИА Новости, 28.01.2026
Переговоры Путина и лидера Сирии аш-Шараа
Путин и лидер Сирии аш-Шараа начали переговоры в Кремле. Президент России заявил, что Москве и Дамаску удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию.
Путин отметил, что уже многое сделано для развития отношений России и Сирии
Путин отметил, что уже многое сделано для развития российско-сирийских отношений