16:36 28.01.2026 (обновлено: 16:52 28.01.2026)
Путин отметил, что уже многое сделано для развития отношений России и Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа отметил, что многое сделано для развития отношений РФ и Сирии. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:36:00+03:00
2026-01-28T16:52:00+03:00
Переговоры Путина и лидера Сирии аш-Шараа
Путин и лидер Сирии аш-Шараа начали переговоры в Кремле. Президент России заявил, что Москве и Дамаску удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере, движение заметное, нужно сохранить тенденцию.
2026-01-28T16:36
россия, сирия, владимир путин, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа отметил, что многое сделано для развития отношений РФ и Сирии.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Многое сделано с точки зрения восстановления наших межгосударственных отношений", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин заявил о поддержке территориальной целостности Сирии
Вчера, 16:41
 
РоссияСирияВладимир ПутинАхмед аш-Шараа
 
 
Заголовок открываемого материала