Путин обсудил с президентом Сирии экономику и развитие отношений

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, экономику и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как заявил глава российского государства, странам удалось сдвинуть уровень взаимодействия в экономической сфере с мертвой точки.

"Четыре с лишним процента рост. Это, может быть, не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию", — отметил президент.

Отношения развиваются в том числе благодаря усилиям аш-Шараа. Путин поздравил его с тем, что процесс восстановления территориальной целостности Сирии набирает обороты.

"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", — заверил он сирийского коллегу.

При этом российский лидер назвал важнейшим шагом интеграцию в Сирию Заевфратья. Сирийский коллега, со своей стороны, поблагодарил Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации, отметив, что Россия играет очень большую роль в этом процессе.

Помимо этого, Путин сообщил о готовящихся межведомственных мероприятиях по линиям промышленности и гуманитарных ведомств: в спорте, медицине и строительстве.

Ожидается, что в переговорах также будут затронуты темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.

Во встрече принимают участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр обороны Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замглавы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр строительства Ирек Файзуллин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Также к ним присоединился министр энергетики Сергей Цивилев.

В предыдущий раз Путин принимал аш-Шараа в Кремле 15 октября. Это был его первый визит в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой сирийской администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января 2025 года объявили президентом на переходный период.

Октябрьские переговоры

Тогда Путин и аш-Шараа говорили о состоянии и перспективах развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсудили они и ситуацию на Ближнем Востоке . Представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что тема российских военных баз в Сирии также фигурировала в повестке.

Вице-премьер Александр Новак по итогам встречи рассказал, что стороны обсудили конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, а также в культурно-гуманитарной сфере. Затронули президенты и тему гуманитарных поставок в Сирию. Эти вопросы будут отрабатываться, сообщил тогда вице-премьер, уточнив, что Дамаск заинтересован в поставках пшеницы, продовольствия и медикаментов.

Как говорил в октябре глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани, Россия и Сирия обсуждают пересмотр прежних соглашений, новые пока не достигнуты. Говоря о военных базах в Сирии, он подчеркнул, что это тоже предмет переговоров.