Путин обсудил с президентом Сирии экономику и развитие отношений - РИА Новости, 28.01.2026
16:35 28.01.2026 (обновлено: 19:47 28.01.2026)
Путин обсудил с президентом Сирии экономику и развитие отношений
Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, экономику и ситуацию на Ближнем Востоке. РИА Новости, 28.01.2026
сирия
россия
ближний восток
владимир путин
ахмед аш-шараа
в мире
Путин обсудил с президентом Сирии экономику и развитие отношений

Путин и аш-Шараа обсудили экономику и ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, экономику и ситуацию на Ближнем Востоке.
Как заявил глава российского государства, странам удалось сдвинуть уровень взаимодействия в экономической сфере с мертвой точки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Турция поможет восстановить Сирию, заявил Эрдоган
27 января, 17:15
"Четыре с лишним процента рост. Это, может быть, не так амбициозно, как бы нам хотелось, но все-таки движение заметное, и нужно обязательно сохранить эту замечательную тенденцию", — отметил президент.
Отношения развиваются в том числе благодаря усилиям аш-Шараа. Путин поздравил его с тем, что процесс восстановления территориальной целостности Сирии набирает обороты.
"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии. И наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе", — заверил он сирийского коллегу.
При этом российский лидер назвал важнейшим шагом интеграцию в Сирию Заевфратья. Сирийский коллега, со своей стороны, поблагодарил Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации, отметив, что Россия играет очень большую роль в этом процессе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
20 января, 08:00
Помимо этого, Путин сообщил о готовящихся межведомственных мероприятиях по линиям промышленности и гуманитарных ведомств: в спорте, медицине и строительстве.
Ожидается, что в переговорах также будут затронуты темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.
Во встрече принимают участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр обороны Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, замглавы Минобороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр строительства Ирек Файзуллин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Также к ним присоединился министр энергетики Сергей Цивилев.
Американский военный на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, пишут СМИ
23 января, 08:57
В предыдущий раз Путин принимал аш-Шараа в Кремле 15 октября. Это был его первый визит в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Главу новой сирийской администрации Ахмеда аш-Шараа 29 января 2025 года объявили президентом на переходный период.

Октябрьские переговоры

Тогда Путин и аш-Шараа говорили о состоянии и перспективах развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсудили они и ситуацию на Ближнем Востоке. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что тема российских военных баз в Сирии также фигурировала в повестке.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Кремле отказались комментировать тему экстрадиции Асада
Вчера, 13:35
Вице-премьер Александр Новак по итогам встречи рассказал, что стороны обсудили конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, а также в культурно-гуманитарной сфере. Затронули президенты и тему гуманитарных поставок в Сирию. Эти вопросы будут отрабатываться, сообщил тогда вице-премьер, уточнив, что Дамаск заинтересован в поставках пшеницы, продовольствия и медикаментов.
Как говорил в октябре глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани, Россия и Сирия обсуждают пересмотр прежних соглашений, новые пока не достигнуты. Говоря о военных базах в Сирии, он подчеркнул, что это тоже предмет переговоров.
В конце года аш-Шибани встретился с президентом России в Москве. Об этом 24 декабря рассказал его российский коллега Сергей Лавров, отметив, что сирийская сторона выразила желание к углублению связей. Вопрос о том, обсуждалась ли на той встрече судьба российских военных баз, в Кремле тогда оставили без комментария.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии
22 января, 19:46
 
