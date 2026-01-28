Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/putin-2070796149.html
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике - РИА Новости, 28.01.2026
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время визита в Россию в четверг обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:12:00+03:00
2026-01-28T16:12:00+03:00
оаэ
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, владимир путин
ОАЭ, Россия, Владимир Путин
Президент ОАЭ обсудит с Путиным сотрудничество в экономике и энергетике

Президент ОАЭ обсудит с Путиным развитие сотрудничества в экономике и энергетике

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян во время визита в Россию в четверг обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным развитие сотрудничества в экономике, торговле, энергетике и инвестиционной сфере, передало официальное эмиратское агентство новостей WAM.
"Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян в четверг нанесет визит в Российскую Федерацию. Его Высочество обсудит с Его Превосходительством президентом Российской Федерации Владимиром Путиным различные аспекты сотрудничества и совместной работы, а также возможности их развития, в частности, в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях, служащих приоритетам совместного развития в рамках стратегического партнерства, объединяющего две страны, а также ряд других вопросов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
7 августа 2025, 01:47
 
ОАЭРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала