Путин установил День военной полиции в армии
Путин установил День военной полиции в армии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин установил День военной полиции в армии
Президент России Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в ВС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.01.2026
