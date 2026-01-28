Рейтинг@Mail.ru
15:45 28.01.2026 (обновлено: 15:54 28.01.2026)
Путин установил День военной полиции в армии
Путин установил День военной полиции в армии
Президент России Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в ВС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 28.01.2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин установил День военной полиции в армии

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в ВС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военной полиции. Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военной полиции и отмечать его 8 февраля", - говорится в документе.
РоссияВладимир Путин
 
 
