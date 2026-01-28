Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 28.01.2026
14:37 28.01.2026 (обновлено: 15:00 28.01.2026)
Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество
Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 28.01.2026
Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество
Владимир Путин в четверг обсудит с эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном перспективы взаимодействия России и ОАЭ, сообщили в Кремле. РИА Новости, 28.01.2026
Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество

Путин обсудит с главой ОАЭ Аль Нахайяном двусторонние отношения и Ближний Восток

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин в четверг обсудит с эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном перспективы взаимодействия России и ОАЭ, сообщили в Кремле.
"Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня", — рассказали в пресс-службе.
Шейх арабской страны прибудет с официальным визитом.
В минувшее воскресенье Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили сотрудничество и совместную работу двух государств, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте. Глава РФПИ передал приветствие от Путина и благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Днем ранее в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в энергетике, заявил генконсул
7 января, 02:37
 
Заголовок открываемого материала