Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин в четверг обсудит с эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном перспективы взаимодействия России и ОАЭ, сообщили в Кремле.
"Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня", — рассказали в пресс-службе.
Шейх арабской страны прибудет с официальным визитом.
В минувшее воскресенье Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Стороны обсудили сотрудничество и совместную работу двух государств, возможности их развития в различных сферах, в том числе в экономике, инвестициях и девелопменте. Глава РФПИ передал приветствие от Путина и благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Днем ранее в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.