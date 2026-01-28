Путин обсудит с президентом ОАЭ двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин в четверг обсудит с эмиратским коллегой Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном перспективы взаимодействия России и ОАЭ, сообщили в Кремле.

Днем ранее в ОАЭ завершились двухдневные закрытые обсуждения безопасности с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил адмирал Игорь Костюков. Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе.