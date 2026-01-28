https://ria.ru/20260128/putin-2070773068.html
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в четверг обсудят ключевые направления сотрудничества двух... РИА Новости, 28.01.2026
оаэ, владимир путин, ближний восток, россия, мухаммед бен заид аль нахайян
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ
Путин и президент ОАЭ обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке