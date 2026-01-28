В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в четверг обсудят ключевые направления сотрудничества двух стран, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.