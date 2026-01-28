Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ
14:35 28.01.2026 (обновлено: 14:44 28.01.2026)
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в четверг обсудят ключевые направления сотрудничества двух... РИА Новости, 28.01.2026
оаэ
владимир путин
ближний восток
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
оаэ
ближний восток
россия
оаэ, владимир путин, ближний восток, россия, мухаммед бен заид аль нахайян
ОАЭ, Владимир Путин, Ближний Восток, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и президента ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров в четверг обсудят ключевые направления сотрудничества двух стран, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
Генконсул рассказал о взаимодействии правоохранителей из России и ОАЭ
5 января, 08:19
 
ОАЭ, Владимир Путин, Ближний Восток, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
