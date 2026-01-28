https://ria.ru/20260128/putin-2070755691.html
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле
Президенту России Владимиру Путину и президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа есть о чем поговорить по теме ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сирия
россия
владимир путин
дмитрий песков
ахмед аш-шараа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ахмед аш-Шараа
