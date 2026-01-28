Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/putin-2070755691.html
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле - РИА Новости, 28.01.2026
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле
Президенту России Владимиру Путину и президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа есть о чем поговорить по теме ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:24:00+03:00
2026-01-28T13:24:00+03:00
в мире
сирия
россия
владимир путин
дмитрий песков
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070753189.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffce3107194980f3ee728c9d6e6f1625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, владимир путин, дмитрий песков, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ахмед аш-Шараа
Путин и президент Сирии обсудят ситуацию в регионе, рассказали в Кремле

Песков: Путин и президент Сирии аш-Шараа обсудят ситуацию в регионе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКремль в Москве
Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа есть о чем поговорить по теме ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии аш-Шараа.
"(Состоится - ред) обмен мнениями по ситуации в регионе. Есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Песков переадресовал вопросы, связанные с военными в Сирии, в Минобороны
Вчера, 13:13
 
В миреСирияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала