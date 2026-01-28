https://ria.ru/20260128/putin-2070754806.html
Путин уделяет большое внимание развитию Курской области, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание теме развития Курской области, это важный регион, который сейчас испытывает трудности, заявил... РИА Новости, 28.01.2026
россия
курская область
дмитрий песков
владимир путин
политика
россия
курская область
Песков назвал Курскую область важным регионом