https://ria.ru/20260128/putin-2070753880.html
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Президент России Владимир Путин и глава Сирийской арабской республики Ахмед аш-Шараа затронут в Кремле темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии, сообщил... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:16:00+03:00
2026-01-28T13:16:00+03:00
2026-01-28T13:20:00+03:00
в мире
россия
сирия
москва
ахмед аш-шараа
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_241:44:3072:1636_1920x0_80_0_0_ec89f76d64d3323e48d2bc143589c921.jpg
https://ria.ru/20260127/putin-2070608082.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, москва, ахмед аш-шараа, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Сирия, Москва, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Путин и аш-Шараа обсудят темы, связанные с пребыванием военных РФ в Сирии