Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
13:16 28.01.2026 (обновлено: 13:20 28.01.2026)
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Президент России Владимир Путин и глава Сирийской арабской республики Ахмед аш-Шараа затронут в Кремле темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии, сообщил...
Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии

Путин и аш-Шараа обсудят темы, связанные с пребыванием военных РФ в Сирии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Сирийской арабской республики Ахмед аш-Шараа затронут в Кремле темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах", - сказал Песков журналистам. ​
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который будет в РФ с очередным рабочим визитом.
Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в ближневосточном регионе, сообщили ранее в Кремле.
Предыдущий визит лидера Сирии в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
