Путин в среду примет руководителей еврейской общины
Путин в среду примет руководителей еврейской общины
Президент России Владимир Путин в среду примет руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.01.2026
Путин в среду примет руководителей еврейской общины
