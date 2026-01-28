Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду примет руководителей еврейской общины - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 28.01.2026 (обновлено: 13:21 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/putin-2070752501.html
Путин в среду примет руководителей еврейской общины
Путин в среду примет руководителей еврейской общины - РИА Новости, 28.01.2026
Путин в среду примет руководителей еврейской общины
Президент России Владимир Путин в среду примет руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:10:00+03:00
2026-01-28T13:21:00+03:00
владимир путин
россия
берл лазар
александр бородай
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847665143_0:282:3139:2048_1920x0_80_0_0_b50355a4eca7370aeffcb6423341f7cf.jpg
https://ria.ru/20260127/ravvin-2070560675.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847665143_244:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_50cbfc3149de0bfcf20678c64e18f756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, берл лазар, александр бородай, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Берл Лазар, Александр Бородай, Дмитрий Песков
Путин в среду примет руководителей еврейской общины

Путин в среду примет руководителей еврейской общины Лазара и Бороду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода
Главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет руководителей еврейской общины Берла Лазара и Александра Бороду, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером президент примет у себя руководителей еврейской общины. Это Берл Лазар, главный раввин России, Федерации еврейских общин России. И Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, тоже раввин", - сказал Песков журналистам.
В России в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" - более 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Церемония зажжения свечей в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве раввины зажгли мемориальные свечи в память о жертвах Холокоста
27 января, 15:02
 
Владимир ПутинРоссияБерл ЛазарАлександр БородайДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала