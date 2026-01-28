Рейтинг@Mail.ru
Путин постоянно контактирует с Хинштейном - РИА Новости, 28.01.2026
13:09 28.01.2026 (обновлено: 13:23 28.01.2026)
Путин постоянно контактирует с Хинштейном
Путин постоянно контактирует с Хинштейном
Президент РФ Владимир Путин постоянно контактирует с губернатором Курской области Александром Хинштейном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
Путин постоянно контактирует с Хинштейном

Путин постоянно контактирует с главой курской области Хинштейном

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно контактирует с губернатором Курской области Александром Хинштейном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные, они действительно находятся в постоянном контакте", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли глава государства контакты с находящимся на лечении после аварии губернатором Курской области.
Хинштейн, находящийся в больнице после ДТП, работает в прежнем режиме
26 января, 13:20
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияКурская областьДмитрий ПесковАлександр Хинштейн
 
 
