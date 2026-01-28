https://ria.ru/20260128/putin-2070751627.html
Путин постоянно контактирует с Хинштейном
Президент РФ Владимир Путин постоянно контактирует с губернатором Курской области Александром Хинштейном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
