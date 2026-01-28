Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду примет с докладом руководителя Сириуса Шмелеву
13:06 28.01.2026 (обновлено: 13:18 28.01.2026)
Путин в среду примет с докладом руководителя Сириуса Шмелеву
Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в среду примет с докладом руководителя Сириуса Шмелеву

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин примет и руководителя "Сириуса" Елену Шмелеву", - сказал Песков журналистам.
