Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 28.01.2026 (обновлено: 12:04 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/putin-2070727964.html
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах - РИА Новости, 28.01.2026
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру с победой на выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:58:00+03:00
2026-01-28T12:04:00+03:00
владимир путин
цар
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260128/putiny-2070728489.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, цар, россия, в мире
Владимир Путин, ЦАР, Россия, В мире
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах

Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с победой на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру с победой на выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу, сообщила пресс-служба Кремля.
В среду Путин созвонился с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.
"Владимир Путин поздравил Фостена Арканжа Туадеру с уверенной победой на прошедших в стране 28 декабря 2025 года президентских выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания центральноафриканскому народу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент ЦАР со своей стороны поблагодарил главу российского государства за оказываемую разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин и президент ЦАР обсудили двустороннее сотрудничество
Вчера, 12:00
 
Владимир ПутинЦАРРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала