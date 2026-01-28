https://ria.ru/20260128/putin-2070727964.html
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах - РИА Новости, 28.01.2026
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеру с победой на выборах и высказал искренние пожелания благополучия и процветания... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:58:00+03:00
2026-01-28T11:58:00+03:00
2026-01-28T12:04:00+03:00
владимир путин
цар
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260128/putiny-2070728489.html
цар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, цар, россия, в мире
Владимир Путин, ЦАР, Россия, В мире
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с победой на выборах