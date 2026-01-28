https://ria.ru/20260128/putin-2070727718.html
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР - РИА Новости, 28.01.2026
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:56:00+03:00
2026-01-28T11:56:00+03:00
2026-01-28T12:01:00+03:00
россия
Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР
