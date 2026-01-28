Рейтинг@Mail.ru
Путин в среду встретится с президентом Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
00:14 28.01.2026 (обновлено: 00:53 28.01.2026)
Путин в среду встретится с президентом Сирии
Путин в среду встретится с президентом Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Путин в среду встретится с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным... РИА Новости, 28.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который приедет в Москву с очередным рабочим визитом.
Стороны планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в ближневосточном регионе, сообщили ранее в Кремле.
Путин: отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин и глава Сирии в Кремле обсудили двусторонние отношения
15 октября 2025, 14:14
Предыдущий визит лидера Сирии в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад — 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.

Октябрьские переговоры

Тогда Путин и аш-Шараа говорили о состоянии и перспективах развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что тема российских военных баз в Сирии также фигурировала в повестке переговоров.
Вице-премьер Александр Новак по итогам встречи рассказал, что стороны затронули конкретные проекты в области энергетики и транспорта, развития туризма и здравоохранения, в культурно-гуманитарной сфере. По его словам, обсуждалась и тема гуманитарных поставок в Сирию. Эти вопросы будут отрабатываться, сообщил тогда вице-премьер, уточнив, что Дамаск заинтересован в поставках пшеницы, продовольствия, медикаментов.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: глава Сирии посетит Москву для встречи с Путиным в среду
Вчера, 00:04
Глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в октябре говорил, что Дамаск обсуждает с Москвой пересмотр прежних соглашений, новые пока не достигнуты. Говоря о российских базах в Сирии, он подчеркнул, что это является предметом переговоров между двумя странами.
В конце года аш-Шибани в Москве встретился с президентом России. Об этом 24 декабря рассказал глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что сирийская сторона выразила желание к углублению связей. Вопрос о том, обсуждалась ли на той встрече судьба российских военных баз, в Кремле тогда оставили без комментария.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о переговорах Путина с президентом Сирии
15 октября 2025, 09:14

Давние связи

Путин на октябрьской встрече с аш-Шараа отметил, что между двумя странами за многие десятилетия сложились особые отношения, которые всегда носили исключительно дружеский характер. Россия в отношениях с Сирией всегда руководствовалась интересами сирийского народа, а связи двух стран никогда не были подвержены политической конъюнктуре, подчеркнул он.
Президент России назвал большим успехом проведение парламентских выборов в Сирии в октябре. Это, по его словам, ведёт к консолидации общества и будет укреплять взаимодействие между всеми политическими силами страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Начались переговоры Путина и аш-Шараа
15 октября 2025, 14:16
На той встрече говорилось и о возобновившей свою работу российско-сирийской межправительственной комиссии. Президент России высказал готовность Москвы работать над реализацией "интересных и полезных начинаний", которые были обозначены в ходе визита в Сирию российской межведомственной делегации во главе с вице-премьером Новаком.

Новое руководство

Ахмед аш-Шараа со своей стороны также отметил исторические связи России и Сирии. Страны связывают "серьёзные мосты сотрудничества", указал он. Сирийский лидер добавил, что Дамаск постарается перезапустить комплекс двусторонних отношений, познакомить в том числе и Россию с новой Сирией.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года был объявлен президентом переходного периода. Он сообщил, что выборы главы государства пройдут через четыре года согласно временной конституции, однако не уточнил, намерен ли баллотироваться.
Уже в середине февраля Путин и аш-Шараа провели первый телефонный разговор, который в Кремле охарактеризовали как конструктивный, деловой и содержательный. Они обсудили ситуацию в Сирии и затронули ряд вопросов практического взаимодействия двух стран в торгово-экономической, образовательной и других сферах. Собеседники тогда условились продолжить контакты, а Путин пожелал аш-Шараа успехов в решении стоящих перед новым руководством страны задач.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин проведет переговоры с президентом Сирии
15 октября 2025, 09:12
 
