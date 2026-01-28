В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по командному пункту украинских пограничников в Середино-Будском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки они уничтожили более 170 украинских боевиков, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре хранилища боеприпасов и материальных средств.