В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 28.01.2026 (обновлено: 11:33 28.01.2026)
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
САУ "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
САУ "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по командному пункту украинских пограничников в Середино-Будском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт пятого погранотряда Государственной пограничной службы Украины", — рассказал собеседник агентства.
ВСУ стянули все имеющиеся советские вооружения на Сумском направлении
25 января, 06:43
Противник понес потери среди офицеров, добавил он.
На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки они уничтожили более 170 украинских боевиков, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре хранилища боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
