В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
Российские военные нанесли удар по командному пункту украинских пограничников в Середино-Будском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых...
2026-01-28T06:33:00+03:00
2026-01-28T06:33:00+03:00
2026-01-28T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
вооруженные силы рф
владимир путин
сумская область
украина
безопасность, сумская область, украина, вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
В Сумской области уничтожили командный пункт украинских пограничников
РИА Новости: в Сумской области уничтожили командный пункт пограничников Украины
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по командному пункту украинских пограничников в Середино-Будском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт пятого погранотряда Государственной пограничной службы Украины", — рассказал собеседник агентства.
Противник понес потери среди офицеров, добавил он.
На этом участке фронта действуют подразделения группировки "Север". По данным Минобороны, за минувшие сутки они уничтожили более 170 украинских боевиков, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре хранилища боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях
