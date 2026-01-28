Более 300 млрд рублей разместили жители новых регионов России в ПСБ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сбережения жителей новых регионов России в ПСБ за 2025 год выросли на треть: объем средств, размещенных на счетах и вкладах физических лиц, превысил 300 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Наряду с опережающими темпами роста спроса на инструменты сбережения увеличился интерес населения и бизнеса к заемным средствам. ПСБ установил кредитно-гарантийные лимиты финансирования физических и юридических лиц в Донбассе и Новороссии на общую сумму около 200 миллиардов рублей, а совокупный кредитно-гарантийный портфель банка достиг исторических 107 миллиардов рублей.

Общий кредитный портфель физических лиц в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях на конец 2025 года составил 63 миллиарда рублей.

Популярность кредитных продуктов растет в первую очередь благодаря востребованности льготной ипотеки: банк выдал в 2025 году рекордные 8,3 миллиарда на покупку жилья в воссоединенных регионах. Эта сумма почти в 1,5 раза превзошла объем займов за весь предыдущий период действия льготной ипотечной программы. Лидером по объему жилищного кредитования среди четырех субъектов стала Донецкая Народная Республика – здесь заключено около 60% всех договоров. Это связано с интенсивным восстановлением и застройкой Мариуполя.

Потребительское кредитование в ПСБ также росло быстрыми темпами, прибавив 45% с начала года и превысив отметку в 40 миллиардов рублей. Сильную динамику поддержали стабилизация рынка, расширение товарного предложения, условия кредитования и акционные программы.