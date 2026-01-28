Рейтинг@Mail.ru
В ГД поддержит проекты по улучшению системы медосмотра мигрантов - РИА Новости, 28.01.2026
06:57 28.01.2026
В ГД поддержит проекты по улучшению системы медосмотра мигрантов
В ГД поддержит проекты по улучшению системы медосмотра мигрантов
Комитет Госдумы по охране здоровья планирует рекомендовать палате парламента принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы... РИА Новости, 28.01.2026
общество
россия
сергей леонов
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
В ГД поддержит проекты по улучшению системы медосмотра мигрантов

Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья планирует рекомендовать палате парламента принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в России системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения осмотра и подделку медицинских документов, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.
"Госдума последовательно совершенствует миграционную политику в первую очередь с целью защиты наших граждан. Вместе с депутатами разных фракций мы разработали новый пакет мер, направленный на усиление миграционного контроля и защиту здоровья наших граждан. В ходе нашего заседания в среду комитет по охране здоровья планирует поддержать эти три законопроекта", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что принятие данных законопроектов позволит сделать систему миграционной политики надежнее, в том числе для защиты здоровья россиян.
"Будем активно работать над скорейшим принятием данных законодательных инициатив", - заключил он.
Авторами соответствующих законопроектов выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.
При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.
Кроме того, депутаты предложили установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования (с возможностью их выдворения по решению суда) или за нарушение порядка его проведения.
Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.
Как ранее отмечал Володин, принятие этих решений будет способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере, повышению безопасности жизни и здоровья граждан России.
Общество Россия Сергей Леонов Вячеслав Володин Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
