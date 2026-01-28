Переговорный формат "5+2" не исчерпал себя, заявил глава Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Переговорный формат "5+2" по приднестровскому урегулированию не исчерпал себя, заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Я глубоко убежден, что повестка, которую декларируют некоторые участники формата "5+2", о том, что он себя исчерпал, неуместна. Как же он может себя исчерпать, если есть рабочие группы, которые рассматривают те или иные вопросы, о которых мы сегодня будем говорить? Наверное, здесь просто нужна воля", - сказал Красносельский в ходе встречи с заместителем директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене.
Глава ПМР обратил внимание на то, что переговорный формат "5+2", сохраняя свою юридическую легитимность, на практике бездействует с 2019 года.
"Должностные лица искали причины, чтобы не возобновить работу формата "5+2". Такая субъективная причина была пандемией коронавируса, к примеру. А сейчас, конечно, более сложная, объемная геополитическая проблема – это боевые действия на территории Украины", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья считает, что любой конфликт завершается за столом переговоров. По его словам, промежуточный этап требует поддержания диалога.
"Мы должны к этому быть готовы, своей функциональностью, своими желаниями искать компромиссы, своей легитимностью, по большому счету, и своим стремлением к миру", - добавил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
