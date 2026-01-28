Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой и Розовский получили премию РЕК "Хранитель памяти"
17:53 28.01.2026
Швыдкой и Розовский получили премию РЕК "Хранитель памяти"
Швыдкой и Розовский получили премию РЕК "Хранитель памяти"
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Марк Розовский получили премию "Хранитель памяти", РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:53:00+03:00
2026-01-28T17:53:00+03:00
религия
Религия, Религия

Швыдкой и Розовский получили премию РЕК "Хранитель памяти"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Марк Розовский получили премию "Хранитель памяти", церемония вручения премии прошла в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в этот день в 1945 году Красная Армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше.
"Премия "Хранитель памяти" была придумана Российским еврейским конгрессом (РЕК) как не национальная, для того чтобы чествовать людей, которые вносят наибольший вклад в дело сохранения памяти о Холокосте. Сегодня мы знаем о Холокосте очень многое, и то, что мы знаем, нас потрясает. Подобного события история нашей планеты не знала. И наш долг- долг РЕКа, долг всех людей —рассказывать друг другу об этом, чтобы это никогда не повторилось", - сказал журналистам президент РЕК Александр Генцис.
Он подчеркнул, что все люди в мире должны жить мирно, потому что "все родились для счастья и долгой, счастливой жизни".
Швыдкой присутствовать на премии не смог, премию - Свечу памяти- получил его сын Александр.
В видеообращении Швыдкой сказал, что для него большая честь получить это важную награду, потому что память о Холокосте для всей его семьи - это "не абстракция, а боль, которая никуда не исчезает".
Премию также получили художественный руководитель театра "У Никитских ворот" режиссер Марк Розовский и глава Руднянского муниципального округа Смоленской области Юрий Ивашкин.
В России и Белоруссии в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — более 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.
