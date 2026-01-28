Швыдкой и Розовский получили премию РЕК "Хранитель памяти"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Марк Розовский получили премию "Хранитель памяти", церемония вручения премии прошла в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста, передает корреспондент РИА Новости.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в этот день в 1945 году Красная Армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше.

"Премия "Хранитель памяти" была придумана Российским еврейским конгрессом (РЕК) как не национальная, для того чтобы чествовать людей, которые вносят наибольший вклад в дело сохранения памяти о Холокосте. Сегодня мы знаем о Холокосте очень многое, и то, что мы знаем, нас потрясает. Подобного события история нашей планеты не знала. И наш долг- долг РЕКа, долг всех людей —рассказывать друг другу об этом, чтобы это никогда не повторилось", - сказал журналистам президент РЕК Александр Генцис.

Он подчеркнул, что все люди в мире должны жить мирно, потому что "все родились для счастья и долгой, счастливой жизни".

Швыдкой присутствовать на премии не смог, премию - Свечу памяти- получил его сын Александр.

В видеообращении Швыдкой сказал, что для него большая честь получить это важную награду, потому что память о Холокосте для всей его семьи - это "не абстракция, а боль, которая никуда не исчезает".

Премию также получили художественный руководитель театра "У Никитских ворот" режиссер Марк Розовский и глава Руднянского муниципального округа Смоленской области Юрий Ивашкин.