Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет - РИА Новости, 28.01.2026
02:17 28.01.2026
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет - РИА Новости, 28.01.2026
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
Вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон о защите прав потребителей положат конец правилу безусловной правоты покупателя, действовавшему в России более 30 РИА Новости, 28.01.2026
Новости
экономика, торговля
Экономика, Торговля
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет

Юрист Ушкалов: с 1 февраля перестанет действовать правило правоты покупателя

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон о защите прав потребителей положат конец правилу безусловной правоты покупателя, действовавшему в России более 30 лет, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.
“Согласно новым правилам, суд не будет взыскивать с предпринимателя штраф в размере 50% от присужденной суммы, если тот не исполнил или исполнил с просрочкой требования потребителя из-за нарушений со стороны своего поставщика или подрядчика”, — пояснил он.
Из этого правила исключаются случаи, когда контрагента выбрали недобросовестно или неразумно, но это придется доказать. Кроме того, штраф не взыщут, если удастся доказать, что потребитель сам уклонился от получения товаров или подписания актов. Получается, что слоган “клиент всегда прав” уходит в прошлое.
Ушкалов оценил новации неоднозначно. С одной стороны, получается, что ответственность бизнеса перед контрагентом жестче, чем перед потребителем. С другой — закон предусмотрел ограничение размера неустойки перед покупателями, что поставило крест на возможности злоупотреблений со стороны последних.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
