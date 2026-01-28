https://ria.ru/20260128/pravilo-2070666464.html
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет - РИА Новости, 28.01.2026
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
Вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон о защите прав потребителей положат конец правилу безусловной правоты покупателя, действовавшему в России более 30 РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:17:00+03:00
2026-01-28T02:17:00+03:00
2026-01-28T02:17:00+03:00
экономика
торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067392453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba1bdc1ff149011d85544d111796e5f8.jpg
https://ria.ru/20250927/skidka-2044720664.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067392453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2552867e09ce416bb2d3dee3c3f87ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, торговля
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
Юрист Ушкалов: с 1 февраля перестанет действовать правило правоты покупателя
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Вступающие в силу с 1 февраля поправки в закон о защите прав потребителей положат конец правилу безусловной правоты покупателя, действовавшему в России более 30 лет, рассказал агентству "Прайм"
управляющий партнер Адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов.
«
“Согласно новым правилам, суд не будет взыскивать с предпринимателя штраф в размере 50% от присужденной суммы, если тот не исполнил или исполнил с просрочкой требования потребителя из-за нарушений со стороны своего поставщика или подрядчика”, — пояснил он.
Из этого правила исключаются случаи, когда контрагента выбрали недобросовестно или неразумно, но это придется доказать. Кроме того, штраф не взыщут, если удастся доказать, что потребитель сам уклонился от получения товаров или подписания актов. Получается, что слоган “клиент всегда прав” уходит в прошлое.
Ушкалов оценил новации неоднозначно. С одной стороны, получается, что ответственность бизнеса перед контрагентом жестче, чем перед потребителем. С другой — закон предусмотрел ограничение размера неустойки перед покупателями, что поставило крест на возможности злоупотреблений со стороны последних.