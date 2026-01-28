Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет

“Согласно новым правилам, суд не будет взыскивать с предпринимателя штраф в размере 50% от присужденной суммы, если тот не исполнил или исполнил с просрочкой требования потребителя из-за нарушений со стороны своего поставщика или подрядчика”, — пояснил он.

Из этого правила исключаются случаи, когда контрагента выбрали недобросовестно или неразумно, но это придется доказать. Кроме того, штраф не взыщут, если удастся доказать, что потребитель сам уклонился от получения товаров или подписания актов. Получается, что слоган “клиент всегда прав” уходит в прошлое.