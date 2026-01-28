Рейтинг@Mail.ru
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
20:34 28.01.2026 (обновлено: 20:35 28.01.2026)
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем - РИА Новости, 28.01.2026
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
Пожарные ликвидируют возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Подмосковья на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:34:00+03:00
2026-01-28T20:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
Новости
ru-RU
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем

В Одинцовском районе загорелся склад, площадь пожара составила 1,8 км м

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Подмосковья на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Московской области ликвидируют пожар в складском здании. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Одинцовский городской округ, Можайское шоссе 8Г. По прибытии установлено, что горит склад с текстилем. Площадь пожара - 1,8 тысячи квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.
Вчера, 18:04
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала