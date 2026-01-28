https://ria.ru/20260128/pozhar-2070858918.html
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем - РИА Новости, 28.01.2026
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
Пожарные ликвидируют возгорание на складе с текстилем в Одинцовском районе Подмосковья на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:34:00+03:00
2026-01-28T20:34:00+03:00
2026-01-28T20:35:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260128/kaluga-2070832747.html
московская область (подмосковье)
одинцовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцовском районе Подмосковья загорелся склад с текстилем
В Одинцовском районе загорелся склад, площадь пожара составила 1,8 км м