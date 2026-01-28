https://ria.ru/20260128/pozhar-2070749413.html
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализовали
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализовали - РИА Новости, 28.01.2026
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализовали
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализован, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС РФ. РИА Новости, 28.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализовали
