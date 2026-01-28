https://ria.ru/20260128/pozhar-2070726934.html
В порту в Одесской области вспыхнул пожар
В порту в Одесской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.01.2026
В порту в Одесской области вспыхнул пожар
Пожар возник в порту в Одесской области на юго-западе Украины, повреждены ангары, локомотив и производственные здания, сообщил вице-премьер, министр развития... РИА Новости, 28.01.2026
В порту в Одесской области повреждены ангары и разрушены логистические элементы