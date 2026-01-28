Рейтинг@Mail.ru
В порту в Одесской области вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.01.2026
11:51 28.01.2026
В порту в Одесской области вспыхнул пожар
Пожар возник в порту в Одесской области на юго-западе Украины, повреждены ангары, локомотив и производственные здания, сообщил вице-премьер, министр развития...
в мире
одесская область
украина
одесса
алексей кулеба
одесская область
украина
одесса
Новости
в мире, одесская область, украина, одесса, алексей кулеба
В мире, Одесская область, Украина, Одесса, Алексей Кулеба
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пожар возник в порту в Одесской области на юго-западе Украины, повреждены ангары, локомотив и производственные здания, сообщил вице-премьер, министр развития общин и территорий страны Алексей Кулеба.
Одесской области ... (в порту - ред.) разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кулебы.
Также в ГСЧС Украины сообщили о пожаре на территории Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе.
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
