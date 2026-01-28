Пожар в селе Нюрбачан в Якутии

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия) Пожар в селе Нюрбачан в Якутии

В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района.

На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж частного дома по всей площади.

"В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Дом поврежден огнем по всей площади - 91 квадратный метр. К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

На тушение привлекалось десять человек личного состава и два единицы техники.