В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек - РИА Новости, 28.01.2026
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек и двое пострадали
ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района.
На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж частного дома по всей площади.
"В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Дом поврежден огнем по всей площади - 91 квадратный метр. К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
На тушение привлекалось десять человек личного состава и два единицы техники.
Дознаватели МЧС России предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.