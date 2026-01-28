Рейтинг@Mail.ru
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
02:37 28.01.2026 (обновлено: 02:52 28.01.2026)
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:37:00+03:00
2026-01-28T02:52:00+03:00
происшествия
россия
ломоносов
нюрбинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ломоносов
нюрбинский район
происшествия, россия, ломоносов, нюрбинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ломоносов, Нюрбинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯКУТСК, 28 янв – РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Тверской области при тушении пожара нашли тела двух мужчин
Вчера, 16:37
На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж частного дома по всей площади.
"В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Дом поврежден огнем по всей площади - 91 квадратный метр. К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы.
На тушение привлекалось десять человек личного состава и два единицы техники.
Дознаватели МЧС России предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.
Сотрудники скорой медицинской помощи и полиции около хостела в Балашихе Московской области, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В доме в Балашихе, где случился пожар, жили 11 человек
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияРоссияЛомоносовНюрбинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
