Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки

ДЖАКАРТА, 28 янв — РИА Новости. Посольство США в Сингапуре потребовало дарить дипмиссии "существенно более крупные подарки" в 2026 году, чем вызвало раздражение местного населения и бизнес-сообщества, пишет портал South China Morning Post.

По данным издания, посол США Сингапуре Анджани Синха подвергся критике в городе-государстве после того, как обратился к компаниям с просьбой о "существенно более крупных" финансовых взносах в связи с подготовкой посольства к празднованию Дня независимости США 4 июля, несмотря на то что сбор средств на такие мероприятия является стандартной ежегодной практикой американской дипломатии.

"Призыв посла США в Сингапуре к "существенно более крупным подаркам" ко Дню независимости вызвал раздражение. На фоне недавних действий США призыв Анджани Синхи может восприниматься как попытка посольства "выбить деньги из бизнеса", считают аналитики", - отмечает издание.

В то же время, как сообщили изданию This Week in Asia наблюдатели, хотя обращение к бизнесу за поддержкой само по себе не является чем-то новым, "недоумение вызвала именно формулировка, использованная послом, особенно на фоне всё более транзакционного характера внешней политики Вашингтона".

В письме, которое получило распространение в интернете и было подписано Синхой - по специальности ортопедическим хирургом, - посол пригласил деловых партнеров поддержать праздничные мероприятия в преддверии 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля. Кроме того, в апреле Сингапур и США отпразднуют 60-летие установления дипломатических отношений.

Синха, назначенный на должность президентом Дональдом Трампом , написал, что в течение года посольство планирует отмечать эти вехи вместе с "друзьями в Сингапуре", чтобы почтить партнерство между двумя странами. Он назвал празднование 250-летия независимости "одним из ключевых приоритетов Белого дома" и отметил, что мероприятия в Сингапуре являются частью более широкой инициативы. По его словам, проведение торжеств будет "зависеть от щедрости американских и сингапурских компаний".