Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки - РИА Новости, 28.01.2026
22:51 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/posolstvo-2070871375.html
Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки
Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки - РИА Новости, 28.01.2026
Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки
Посольство США в Сингапуре потребовало дарить дипмиссии "существенно более крупные подарки" в 2026 году, чем вызвало раздражение местного населения и... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T22:51:00+03:00
2026-01-28T22:51:00+03:00
в мире
сша
сингапур (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg
https://ria.ru/20250529/ssha-2019581319.html
https://ria.ru/20250518/tramp-2017644605.html
сша
сингапур (город)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, сингапур (город), дональд трамп
В мире, США, Сингапур (город), Дональд Трамп
Посольство США в Сингапуре потребовало от бизнесменов крупные подарки

SCMP: посольство США в Сингапуре попросило у бизнесменов более крупные подарки

© AP Photo / Andy Wong
Флаги США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 28 янв — РИА Новости. Посольство США в Сингапуре потребовало дарить дипмиссии "существенно более крупные подарки" в 2026 году, чем вызвало раздражение местного населения и бизнес-сообщества, пишет портал South China Morning Post.
По данным издания, посол США в Сингапуре Анджани Синха подвергся критике в городе-государстве после того, как обратился к компаниям с просьбой о "существенно более крупных" финансовых взносах в связи с подготовкой посольства к празднованию Дня независимости США 4 июля, несмотря на то что сбор средств на такие мероприятия является стандартной ежегодной практикой американской дипломатии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Штаты загнали союзников в тупик
29 мая 2025, 08:00
"Призыв посла США в Сингапуре к "существенно более крупным подаркам" ко Дню независимости вызвал раздражение. На фоне недавних действий США призыв Анджани Синхи может восприниматься как попытка посольства "выбить деньги из бизнеса", считают аналитики", - отмечает издание.
В то же время, как сообщили изданию This Week in Asia наблюдатели, хотя обращение к бизнесу за поддержкой само по себе не является чем-то новым, "недоумение вызвала именно формулировка, использованная послом, особенно на фоне всё более транзакционного характера внешней политики Вашингтона".
В письме, которое получило распространение в интернете и было подписано Синхой - по специальности ортопедическим хирургом, - посол пригласил деловых партнеров поддержать праздничные мероприятия в преддверии 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля. Кроме того, в апреле Сингапур и США отпразднуют 60-летие установления дипломатических отношений.
Синха, назначенный на должность президентом Дональдом Трампом, написал, что в течение года посольство планирует отмечать эти вехи вместе с "друзьями в Сингапуре", чтобы почтить партнерство между двумя странами. Он назвал празднование 250-летия независимости "одним из ключевых приоритетов Белого дома" и отметил, что мероприятия в Сингапуре являются частью более широкой инициативы. По его словам, проведение торжеств будет "зависеть от щедрости американских и сингапурских компаний".
"Ваше партнерство и финансовая поддержка помогут нам почтить историю, которой мы гордимся, и вдохновят нас смотреть в будущее и открывать новые возможности. Учитывая уникальную историческую значимость этого года, мы призываем наших партнеров рассмотреть возможность существенно более крупных пожертвований по сравнению с предыдущими годами в поддержку нашего 250-летнего юбилея", — написал Синха.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ рассказали, как Трамп перестраивает внешнюю политику США
18 мая 2025, 05:34
 
В миреСШАСингапур (город)Дональд Трамп
 
 
