Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило, что в Калифорнии задержали двух гражданок России после того, как они якобы "несанкционированно въехали" на военную базу.

Ранее ряд СМИ сообщал, что две гражданки России были задержаны из-за пересечения границы военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния.

« "По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после "несанкционированного въезда" на территорию военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния две гражданки России ", — сообщили в дипмиссии.

Сейчас россиянок содержат в местном депортационном центре, их ждет репатриация. Консульские сотрудники поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств случившегося.