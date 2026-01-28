Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии
01:45 28.01.2026 (обновлено: 02:40 28.01.2026)
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии
в мире, россия, сша, калифорния
В мире, Россия, США, Калифорния
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии

© Фото : Посольство России в СШАЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило, что в Калифорнии задержали двух гражданок России после того, как они якобы "несанкционированно въехали" на военную базу.
Ранее ряд СМИ сообщал, что две гражданки России были задержаны из-за пересечения границы военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния.
«
"По информации иммиграционно-таможенной службы США от 26 января, ей были переданы задержанные после "несанкционированного въезда" на территорию военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния две гражданки России", — сообщили в дипмиссии.
Сейчас россиянок содержат в местном депортационном центре, их ждет репатриация. Консульские сотрудники поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств случившегося.
При этом в посольстве отметили, что госдепартамент до сих пор не уведомил дипломатов о задержании россиянок.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В посольстве России рассказали о переговорах с Эстонией по границе
Вчера, 03:37
 
В миреРоссияСШАКалифорния
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
