Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Введенные ЕС ограничения на передвижение российских дипломатов являются проявлением разрушения системы международного права, заявил РИА Новости посол России в Швеции Сергей Беляев.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.
"Примечательно, что в 1961 году в разгар холодной войны была принята Венская конвенция о дипломатических сношениях, которая гарантировала поддержание нормальных условий для работы дипмиссий. Сегодня мы видим, как страны ЕС своими односторонними решениями фактически разрушили систему международного права", - сказал посол.
22 декабря 2025, 06:25