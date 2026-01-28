Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов

"Примечательно, что в 1961 году в разгар холодной войны была принята Венская конвенция о дипломатических сношениях, которая гарантировала поддержание нормальных условий для работы дипмиссий. Сегодня мы видим, как страны ЕС своими односторонними решениями фактически разрушили систему международного права", - сказал посол.