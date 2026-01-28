Рейтинг@Mail.ru
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/posol-2070758138.html
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов - РИА Новости, 28.01.2026
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов
Введенные ЕС ограничения на передвижение российских дипломатов являются проявлением разрушения системы международного права, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:31:00+03:00
2026-01-28T13:31:00+03:00
в мире
россия
швеция
сергей беляев
евросоюз
шенгенская зона
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019758340_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_d696706475f22ebc7ade8b2808f7b59d.jpg
https://ria.ru/20251222/posol-2063731546.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019758340_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b3639af255f18201524f726eeeec9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швеция, сергей беляев, евросоюз, шенгенская зона, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Швеция, Сергей Беляев, Евросоюз, Шенгенская зона, Санкции в отношении России
Посол в Швеции прокомментировал санкции ЕС против российских дипломатов

Посол Беляев: ЕС разрушил систему международного права

© Фото предоставлено посольством РФПосол России в Швеции Сергей Беляев
Посол России в Швеции Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото предоставлено посольством РФ
Посол России в Швеции Сергей Беляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Введенные ЕС ограничения на передвижение российских дипломатов являются проявлением разрушения системы международного права, заявил РИА Новости посол России в Швеции Сергей Беляев.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.
"Примечательно, что в 1961 году в разгар холодной войны была принята Венская конвенция о дипломатических сношениях, которая гарантировала поддержание нормальных условий для работы дипмиссий. Сегодня мы видим, как страны ЕС своими односторонними решениями фактически разрушили систему международного права", - сказал посол.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов
22 декабря 2025, 06:25
 
В миреРоссияШвецияСергей БеляевЕвросоюзШенгенская зонаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала