https://ria.ru/20260128/polsha-2070670333.html
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал в соцсети X американского предпринимателя Илону Маску отключить спутниковую систему Starlink на... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:18:00+03:00
2026-01-28T02:18:00+03:00
2026-01-28T02:20:00+03:00
в мире
украина
польша
радослав сикорский
илон маск
михаил федоров
вооруженные силы рф
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20260121/polsha-2069198886.html
https://ria.ru/20260108/polsha-2066872750.html
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f301caa339d3ffa24b041b725f71d80b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, радослав сикорский, илон маск, михаил федоров, вооруженные силы рф, spacex, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Илон Маск, Михаил Федоров, Вооруженные силы РФ, SpaceX, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине
Cикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине из-за ударов ВС России