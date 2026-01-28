Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
02:18 28.01.2026 (обновлено: 02:20 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/polsha-2070670333.html
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине
2026-01-28T02:18:00+03:00
2026-01-28T02:20:00+03:00
в мире
украина
польша
радослав сикорский
илон маск
михаил федоров
вооруженные силы рф
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e45c2ce2045b88ec62ce666a9f994fe.jpg
https://ria.ru/20260121/polsha-2069198886.html
https://ria.ru/20260108/polsha-2066872750.html
украина
польша
в мире, украина, польша, радослав сикорский, илон маск, михаил федоров, вооруженные силы рф, spacex, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Илон Маск, Михаил Федоров, Вооруженные силы РФ, SpaceX, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине

Cикорский призвал Маска отключить Starlink на Украине из-за ударов ВС России

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал в соцсети X американского предпринимателя Илону Маску отключить спутниковую систему Starlink на Украине.
Как поясняет издание Fakt, так Сикорский отреагировал на утверждение недавно назначенного министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что ВС России якобы начали использовать для ударов систему Starlink.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского
21 января, 03:11
"Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?" — написал глава польского МИД.
Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники. Как утверждал новый министр обороны Украины Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.
Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский
8 января, 14:00
 
В миреУкраинаПольшаРадослав СикорскийИлон МаскМихаил ФедоровВооруженные силы РФSpaceXВооруженные силы Украины
 
 
