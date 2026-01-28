https://ria.ru/20260128/pogoda-2070688199.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, снегопады, температура воздуха до минус 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидаются снегопады и до минус 9 градусов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, снегопады, температура воздуха до минус 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня в зоне холодного волнового атмосферного фронта, застрявшего в параллельных потоках, сохранится облачная погода, снегопады продолжатся – за всю среду выпадет еще 10-15 миллиметров осадков, а снежный покров может составить 50-55 сантиметров. На термометрах – от минус 6 до минус 9, что немного ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.
"В четверг ожидается еще 8,5 миллиметров – сугробы достигнут 54-59 сантиметров, а это уже вдвое выше нормы, температура воздуха минус 7 - минус 10. Осадки прекратятся только к середине ночи пятницы, и уже с наступлением светлого времени суток распогодится, дневная температура около 10 мороза", - добавил он.
Специалист уточнил, что к выходным в ночные часы стужа усилится до минус 15 - минус 18, днем не выше минус 10 - минус 13 градусов.