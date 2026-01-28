Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Облачная погода, снегопады, температура воздуха до минус 9 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня в зоне холодного волнового атмосферного фронта, застрявшего в параллельных потоках, сохранится облачная погода, снегопады продолжатся – за всю среду выпадет еще 10-15 миллиметров осадков, а снежный покров может составить 50-55 сантиметров. На термометрах – от минус 6 до минус 9, что немного ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.

"В четверг ожидается еще 8,5 миллиметров – сугробы достигнут 54-59 сантиметров, а это уже вдвое выше нормы, температура воздуха минус 7 - минус 10. Осадки прекратятся только к середине ночи пятницы, и уже с наступлением светлого времени суток распогодится, дневная температура около 10 мороза", - добавил он.