https://ria.ru/20260128/podvig-2070681825.html
Дарчиев призвал помнить о героизме людей, переживших блокаду Ленинграда
Дарчиев призвал помнить о героизме людей, переживших блокаду Ленинграда - РИА Новости, 28.01.2026
Дарчиев призвал помнить о героизме людей, переживших блокаду Ленинграда
Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что молодым поколениям нужно помнить о подвиге переживших блокаду Ленинграда, потому что неонацизм поднимает голову в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:38:00+03:00
2026-01-28T05:38:00+03:00
2026-01-28T05:38:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
александр дарчиев
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
https://ria.ru/20251204/darchiev-2059669815.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, александр дарчиев, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Россия, США, Европа, Александр Дарчиев, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Дарчиев призвал помнить о героизме людей, переживших блокаду Ленинграда
Дарчиев: подвиг блокадников должен напоминать о героизме борцов с фашизмом
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что молодым поколениям нужно помнить о подвиге переживших блокаду Ленинграда, потому что неонацизм поднимает голову в Европе.
"Мы ничего не забыли, никому ничего не простили, и наш долг - передать эстафету памяти молодым поколениям, которым придется продолжать битву с вновь поднимающим голову в Европе неонацизмом и бандеровскими последышами гитлеровцев, которые с благословения европейских и местных либерал-глобалистов развернули масштабный террор против Русского мира", - заявил Дарчиев на мероприятии в честь годовщины снятия блокады.
Власти Польши, "ослепленные русофобией, оскверняют подвиги советского война освободителя", привел пример высокопоставленный дипломат.
Как сказал посол, в эту дату "мы вспоминаем наших героев, отдавших неисчислимые жизни, защищая великий город, и сделавших все, выдержав нечеловеческие страдания ради победы над силами абсолютного зла - германского нацизма".
Со своей стороны глава Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне Ольга Головащенко подчеркнула на памятном вечере, что несмотря на огромное расстояние от РФ, гости "собрались в Георгиевском зале посольства России в США для того, чтобы присоединиться к торжественным мероприятиям и почтить память защитников и несгибаемых жителей осажденного города".