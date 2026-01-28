ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что молодым поколениям нужно помнить о подвиге переживших блокаду Ленинграда, потому что неонацизм поднимает голову в Европе.

"Мы ничего не забыли, никому ничего не простили, и наш долг - передать эстафету памяти молодым поколениям, которым придется продолжать битву с вновь поднимающим голову в Европе неонацизмом и бандеровскими последышами гитлеровцев, которые с благословения европейских и местных либерал-глобалистов развернули масштабный террор против Русского мира", - заявил Дарчиев на мероприятии в честь годовщины снятия блокады.

Власти Польши, "ослепленные русофобией, оскверняют подвиги советского война освободителя", привел пример высокопоставленный дипломат.

Как сказал посол, в эту дату "мы вспоминаем наших героев, отдавших неисчислимые жизни, защищая великий город, и сделавших все, выдержав нечеловеческие страдания ради победы над силами абсолютного зла - германского нацизма".