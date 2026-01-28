Рейтинг@Mail.ru
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 28.01.2026 (обновлено: 15:02 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/podrostok-2070701247.html
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок - РИА Новости, 28.01.2026
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
Подросток, планировавший поджог административного здания Минобороны РФ по заказу кураторов из украинской террористической группировки, осужден на семь лет... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:48:00+03:00
2026-01-28T15:02:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070711527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bab6729e7b3bd93c8cd453a5c89b12e4.jpg
https://ria.ru/20260127/kuzbass-2070479410.html
https://ria.ru/20260127/terakt-2070481226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный за подготовку теракта в Твери подросток в здании суда
Подросток получил семь лет за подготовку теракта в Твери. По информации ФСБ, россиянин 2011 года рождения вышел на контакт на украинскими спецслужбами и планировал по их указаниям поджечь здание Минобороны. Он провел разведку и подготовил бутылки с зажигательной смесью, но попал в руки сотрудников ФСБ.
2026-01-28T09:48
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070711527_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95e68fc9d598c342c6c3bd87ae4430bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок

Подросток получил 7 лет за планирование поджога одного из зданий Минобороны

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подросток, планировавший поджог административного здания Минобороны РФ по заказу кураторов из украинской террористической группировки, осужден на семь лет лишения свободы, приговор в силу не вступил, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России, 2011 года рождения, за подготовку поджога одного из административных зданий министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в сообщении.
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Кузбассе подростка будут судить за попытку теракта
27 января, 09:58
Правоохранителями установлено, что житель Тверской области через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации и, действуя по указаниям куратора, провел разведку объектов нападения, а также посредством интернет-инструкций изготовил три бутылки с зажигательной смесью для совершения преступления.
"Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - заключили в ведомстве.
ФСБ в мае 2025 года сообщала о задержании в Вышнем Волочке двоих подростков, 2008 и 2011 годов рождения, готовивших по заданию украинского куратора поджог одного из зданий Минобороны России, в релизе они были названы сторонниками "идеологии массовых убийств и неонацизма". На видео от спецслужбы один из них присягнул организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.
СК тогда уточнял, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".
* Террористическая организация, запрещена в России
Допрос граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения теракта - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассказала о подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области
27 января, 10:12
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала