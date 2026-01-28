https://ria.ru/20260128/podrostok-2070701247.html
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок - РИА Новости, 28.01.2026
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
Подросток, планировавший поджог административного здания Минобороны РФ по заказу кураторов из украинской террористической группировки, осужден на семь лет... РИА Новости, 28.01.2026
Подросток получил семь лет за подготовку теракта в Твери.
По информации ФСБ, россиянин 2011 года рождения вышел на контакт на украинскими спецслужбами и планировал по их указаниям поджечь здание Минобороны. Он провел разведку и подготовил бутылки с зажигательной смесью, но попал в руки сотрудников ФСБ.
Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок
Подросток получил 7 лет за планирование поджога одного из зданий Минобороны
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подросток, планировавший поджог административного здания Минобороны РФ по заказу кураторов из украинской террористической группировки, осужден на семь лет лишения свободы, приговор в силу не вступил, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России
, 2011 года рождения, за подготовку поджога одного из административных зданий министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что житель Тверской области через Telegram
установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации и, действуя по указаниям куратора, провел разведку объектов нападения, а также посредством интернет-инструкций изготовил три бутылки с зажигательной смесью для совершения преступления.
"Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - заключили в ведомстве.
ФСБ в мае 2025 года сообщала о задержании в Вышнем Волочке двоих подростков, 2008 и 2011 годов рождения, готовивших по заданию украинского куратора поджог одного из зданий Минобороны России, в релизе они были названы сторонниками "идеологии массовых убийств и неонацизма". На видео от спецслужбы один из них присягнул организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.
СК тогда уточнял, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".
* Террористическая организация, запрещена в России