Подросток, планировавший поджог одного из зданий Минобороны, получил срок

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Подросток, планировавший поджог административного здания Минобороны РФ по заказу кураторов из украинской террористической группировки, осужден на семь лет лишения свободы, приговор в силу не вступил, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России , 2011 года рождения, за подготовку поджога одного из административных зданий министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что житель Тверской области через Telegram установил контакт с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации и, действуя по указаниям куратора, провел разведку объектов нападения, а также посредством интернет-инструкций изготовил три бутылки с зажигательной смесью для совершения преступления.

"Осужденный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - заключили в ведомстве.

ФСБ в мае 2025 года сообщала о задержании в Вышнем Волочке двоих подростков, 2008 и 2011 годов рождения, готовивших по заданию украинского куратора поджог одного из зданий Минобороны России, в релизе они были названы сторонниками "идеологии массовых убийств и неонацизма". На видео от спецслужбы один из них присягнул организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.

СК тогда уточнял, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".