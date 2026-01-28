https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070835252.html
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в Подмосковье
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в Подмосковье - РИА Новости, 28.01.2026
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в Подмосковье
Установление причин пожара в конюшне в поселке Горки Ленинские в Московской области взято на контроль, сообщает прокуратура Подмосковья. РИА Новости, 28.01.2026
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в Подмосковье
Прокуратура устанавливает причины пожара в конюшне в поселке Горки Ленинские