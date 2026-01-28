Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070802181.html
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги - РИА Новости, 28.01.2026
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги
Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины в Подмосковье почти 5 миллионов рублей, выплаченных за участие в специальной военной... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:25:00+03:00
2026-01-28T16:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
россия
татьяна петрова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260128/mvd-2070692028.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, россия, татьяна петрова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Татьяна Петрова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги

В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитивших у бойца СВО 5 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины в Подмосковье почти 5 миллионов рублей, выплаченных за участие в специальной военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний участник СВО. Сумма ущерба составила более 4,9 миллиона рублей.
"Установлено, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования", - сказала Петрова.
Полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего в преступной схеме роль курьера, им оказался 26-летний житель Москвы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на розыск соучастников преступления, а также проверку причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам", - заключила Петрова.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
Вчера, 08:26
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияТатьяна ПетроваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала