Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги - РИА Новости, 28.01.2026
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги
Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины в Подмосковье почти 5 миллионов рублей, выплаченных за участие в специальной военной... РИА Новости, 28.01.2026
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги
В Подмосковье задержали курьера мошенников, похитивших у бойца СВО 5 млн рублей
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины в Подмосковье почти 5 миллионов рублей, выплаченных за участие в специальной военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний участник СВО. Сумма ущерба составила более 4,9 миллиона рублей.
"Установлено, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга
, который убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования", - сказала Петрова
.
Полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего в преступной схеме роль курьера, им оказался 26-летний житель Москвы
. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
(Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на розыск соучастников преступления, а также проверку причастности подозреваемого к аналогичным эпизодам", - заключила Петрова.