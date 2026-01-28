Полиция задержала курьера мошенников, похитивших у участника СВО деньги

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полиция задержала курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины в Подмосковье почти 5 миллионов рублей, выплаченных за участие в специальной военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний участник СВО. Сумма ущерба составила более 4,9 миллиона рублей.

"Установлено, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга , который убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений необходимо передать их доверенному лицу для декларирования", - сказала Петрова

Полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего в преступной схеме роль курьера, им оказался 26-летний житель Москвы . В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу.