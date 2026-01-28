Рейтинг@Mail.ru
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 28.01.2026 (обновлено: 16:16 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070797246.html
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей - РИА Новости, 28.01.2026
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
Находящихся в горящей конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье 40 животных вывели в безопасное место, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:14:00+03:00
2026-01-28T16:16:00+03:00
происшествия
горки ленинские
московская область (подмосковье)
россия
мособлпожспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070796092_153:0:1058:509_1920x0_80_0_0_5a12d3962aa505fe94809644724dab45.jpg
https://ria.ru/20260123/loshadi-2069880940.html
горки ленинские
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070796092_266:0:945:509_1920x0_80_0_0_7cea88847bca3ea9de992b7760c88ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горки ленинские, московская область (подмосковье), россия, мособлпожспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Горки Ленинские, Московская область (Подмосковье), Россия, Мособлпожспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей

В поселке Горки Ленинские вывели из горящей конюшни 40 лошадей

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Пожар в нежилом здании с пристроенной конюшней в поселке Горки Ленинские в Подмосковье
Пожар в нежилом здании с пристроенной конюшней в поселке Горки Ленинские в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Пожар в нежилом здании с пристроенной конюшней в поселке Горки Ленинские в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Находящихся в горящей конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье 40 животных вывели в безопасное место, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщило о возгорании кровли конюшни в Горках Ленинских на площади около 4,5 тысяч квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 29 человек и 10 единиц техники.
«
"Сорок лошадей, находящихся в горящей конюшне, специалисты вывели в безопасное место", - говорится в сообщении "Мособлпожспас".
Ликвидация пожара в конюшне в деревне Боярка Свердловской области. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Урале 15 лошадей погибли при пожаре в конюшне, один человек пострадал
23 января, 14:33
 
ПроисшествияГорки ЛенинскиеМосковская область (Подмосковье)РоссияМособлпожспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала