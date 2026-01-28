https://ria.ru/20260128/podmoskove-2070797246.html
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей - РИА Новости, 28.01.2026
Из загоревшейся в Подмосковье конюшни спасли 40 лошадей
Находящихся в горящей конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье 40 животных вывели в безопасное место, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем... РИА Новости, 28.01.2026
В поселке Горки Ленинские вывели из горящей конюшни 40 лошадей