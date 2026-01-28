Мужчине предъявили обвинение в трех убийствах ради квартир в Москве

В США, пояснили в ведомстве, мужчина уехал после совершения второго убийства, понимая, что мог попасть в поле зрения правоохранительных органов. В июне 2025 года следствие было возобновлено, а фигурант задержан при пересечении границы в аэропорту "Внуково" и доставлен к следователю на допрос. Анализируя информацию о праве собственности на недвижимость фигуранта и членов его семьи, следователю удалось установить, что есть еще одна потерпевшая, у которой обвиняемый обманным путем завладел участком земли в Подмосковье и квартирой в столице, оформив их на родителей. Однако, уточнили в СК, совершить убийство женщины он не успел, поскольку скрылся в США.