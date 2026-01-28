Мужчине предъявили обвинение в трех убийствах ради квартир в Москве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мужчине предъявлено обвинение в трех убийствах, в том числе малолетнего ребенка в Подмосковье, ради квартир в Москве, сообщили в СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в трех убийствах, в том числе малолетней, совершенных в 2010 и 2023 годах на территории Московской области, а также в мошенничестве с недвижимостью потерпевших (пункты "а, в, з" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ – три эпизода)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранителей, 25 мая 2011 года жителем города Воскресенска во время рыбалки в озере было обнаружено тело женщины в чемодане с привязанным к нему сантехническим изделием. Установлено, что женщина и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года, на тот момент преступление осталось нераскрытым, однако работа по нему продолжалась. Кроме того, в марте 2024 года в Ногинске на участке в садоводческом товариществе обнаружено закопанное тело мужчины, пропавшего без вести в ноябре 2023 года.
Как уточнили в СК, в ходе следствия выявлено, что потерпевшие мужчина и женщина являлись жителями Москвы и накануне исчезновения передали свои квартиры ранее судимому за разбои и грабежи жителю столицы, в связи с этим уголовные дела были соединены в одно производство, а подозреваемый объявлен в розыск, поскольку имелись сведения о его проживании на тот момент в США.
В США, пояснили в ведомстве, мужчина уехал после совершения второго убийства, понимая, что мог попасть в поле зрения правоохранительных органов. В июне 2025 года следствие было возобновлено, а фигурант задержан при пересечении границы в аэропорту "Внуково" и доставлен к следователю на допрос. Анализируя информацию о праве собственности на недвижимость фигуранта и членов его семьи, следователю удалось установить, что есть еще одна потерпевшая, у которой обвиняемый обманным путем завладел участком земли в Подмосковье и квартирой в столице, оформив их на родителей. Однако, уточнили в СК, совершить убийство женщины он не успел, поскольку скрылся в США.
"В настоящее время следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательств, а также установлению новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого", - добавили в СК.