Пленный ВСУ рассказал, как попался военкомату

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Юрий Левков, взятый в плен в Сумской области бойцами российской группировки "Север", рассказал, что прятался от сотрудников украинского военкомата, но однажды всё-таки попался им, когда был в нетрезвом состоянии.

"Поскольку были ТЦКшники, я ходил волчьими тропами. И в один прекрасный день принял на грудь, выпил, вышел на улицу и попал прямо на них. Они меня забрали, домой меня не отпустили", - сказал он.

Пленный признался, что не помнит, проходил ли он медкомиссию, потому что находился в неадекватном состоянии, но предположил, что прошёл её. После этого мобилизованный был направлен на обучение на Ровенский полигон.

На полигоне у Левкова был приступ эпилепсии, однако после недели капельниц в наркодиспансере ему сказали, что "всё вылечили". Обучением он остался недоволен и рассказал, что даже участвовавшие в боевых действиях инструкторы объясняли материал поверхностно.

Также, по словам пленного, многие самовольно покидали часть во время обучения, некоторые умудрялись сбегать "даже перед автобусом", который должен был отправить их к дальнейшему месту службы.

Своих сослуживцев в учебном центре Левков оценил как "не ахти здоровых". Многие были в таком возрасте, что у них уже были внуки, предположил пленный. Один из тех, кто вместе с Левковым проходил обучение, "ничего не мог, даже не поворачивался". Этому же военнослужащему приходилось "ради какой-то справки" ездить каждый понедельник в город, где он покупал водку в больших количествах для себя и других обучающихся. За систематическое пьянство его днем держали в яме и разрешали выбраться, как протрезвеет, рассказал Левков.

После полигона будущего пленного приняли в территориальную оборону и отправили на фронт. Там ему обещали, что в боевых действиях участвовать не придется, нужно будет только рыть окопы. Позиции находились в городе Белополье в Сумской области . Оттуда до места, где надо было рыть окопы, было ещё несколько километров. Во время первой задачи несколько сослуживцев Левкова погибли.

После этого военнослужащему дали неделю отдыха, а затем отправили копать следующую позицию. Там, как он рассказал, приходилось ночевать в одежде и в обуви, в бронежилетах, промокшими "как бомжи".