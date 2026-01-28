Великая пирамида Хеопса раскрывает археологам новые секреты

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сотни лет человечество гадает, как египтяне построили Великие пирамиды. Десятки теорий — от пандусов до помощи инопланетян. И вот ученые предложили революционную концепцию, которая объясняет невозможное.

Мы были ближе к разгадке, чем думали?

Галерея, которую видели тысячу раз

Когда туристы поднимаются по большой галерее внутри пирамиды Хеопса, они не догадываются: это не просто коридор.

В журнале Nature вышло исследование Симона Андреаса Шоиринга, которое переворачивает наше понимание процесса строительства пирамиды. Главная идея: никаких внешних пандусов. Блоки поднимали изнутри — с помощью блочных систем с противовесами, которые скользили вниз по наклонным рампам.

© Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный в обход; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — камера царицы с исходящими воздуховодами; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с воздуховодами; 11 — предкамера; 12 — грот

Эти рампы — большая галерея, восходящий проход, нисходящий проход — находятся внутри пирамиды прямо сейчас. Мы просто не понимали их назначения — это были рабочие инструменты.

"Блоки весом до 60 тонн невозможно затащить наверх по пандусу вручную. Но если использовать систему противовесов — физика становится благоприятной", — объясняет Шоиринг.

Как это работало

Суть гипотезы проста: внутри пирамиды могли использовать наклонную каменную рампу, по которой вниз скользил груз-противовес (камни, песок), тянущий блок вверх.

При угле рампы около 26,5° система позволяла использовать скользящий груз как противовес, способный поднимать до 0,44 от собственной массы. Например, при массе в 100 килограммов груз-противовес позволял поднимать вверх каменный блок весом около 40-45 килограммов.

Трение при этом было относительно небольшим — камень был гладким, а груз, вероятно, находился на деревянных санях; коэффициент трения между деревом и камнем невысок, а при использовании смазки он мог быть еще меньше. В итоге система работала не за счет грубой силы, а за счет выгодного угла наклона и малого трения, что делало подъем массивных блоков физически возможным.

"Используя систему в "передаче 2", где два отрезка веревки соединяют блок и противовес, можно поднять груз весом в половину от веса противовеса. Для самых тяжелых блоков — гранитных балок камеры царя — использовалась "передача 4" с четырьмя отрезками веревок", — детализирует автор.

Поразительно, но такая система позволяла ставить блоки каждую минуту — а именно такой темп требовался, чтобы уложить 2,3 миллиона блоков за 20 лет.

Почему все галереи и проходы — в одну линию

Если смотреть на план пирамиды сверху, большая галерея, восходящий проход, нисходящий проход — все идеально параллельны оси север — юг, но смещены на семь метров к востоку. Камера царя и камера царицы тоже смещены.

Почему такая странная планировка? Ответ Шоиринга прост: это следствие строительного процесса. Все эти элементы связаны функционально — как части одной гигантской подъемной системы. Камера царя построена ровно там, где заканчивалась вертикальная шахта под передней камерой. Камера царицы — там, где заканчивалась шахта под галереей на более ранней стадии строительства.

© ScanPyramids mission Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты

В таком прочтении пирамида Хеопса перестает быть набором загадочных помещений. Это сложная строительная машина, след инженерного гения. Пирамида не "хранила" технологии — она сама была технологией.

Загадочная L-образная структура под песком

Пока одни ученые разгадывают, как строили пирамиду, другие находят рядом с ней нечто неожиданное.

Международная команда из Японии и Египта опубликовала результаты геофизического сканирования Западного кладбища Гизы — места, где хоронили родственников фараона Хеопса и высокопоставленных чиновников.

Исследователи использовали георадар и электрическую томографию, чтобы просканировать участок размером примерно 80 на 110 метров — пустое место между древними гробницами.

Два уровня аномалий

На глубине от 0,5 до двух метров — L-образная структура длиной примерно десять метров. Она заполнена однородным песком, что говорит о том, что ее засыпали после строительства.

"L-образная форма не может быть естественным геологическим образованием", — констатирует руководитель исследования Мотоюки Сато из Университета Тохоку.

Глубже — на глубине от пяти до десяти метров — еще одна аномалия. "Высокоомная", как выражаются геофизики. Это может быть либо смесь песка и гравия, либо пустота.

Исследователи предполагают: L-образная структура могла служить входом в более глубокую камеру.

Что это может быть

Египтолог Питер Дер Мануэлян из Гарварда, не участвовавший в исследовании, отметил: в Гизе есть другие L-образные часовни для подношений, они обычно находятся над землей.

"Я пока не уверен, что именно представляет собой эта аномалия. Но она определенно заслуживает дальнейшего изучения", — сказал Мануэлян.

Мастабы — прямоугольные гробницы с плоской крышей — обычно имеют вертикальные шахты, ведущие в подземные камеры. Возможно, под L-образной структурой скрывается неизвестная гробница члена царской семьи или высокопоставленного чиновника.

© Фото : Ministry of Tourism and Antiquities Гробница врача фараона Пепи II

"Результаты нашего георадарного и электротомографического сканирования указывают на возможное присутствие археологических объектов. Важно, чтобы их как можно скорее раскопали для установления назначения", — пишут авторы исследования.

Раскопки уже начались

По словам Мотоюки Сато, раскопки для проверки результатов сканирования уже ведутся. Если структуры действительно окажутся входом в ранее неизвестную гробницу, это может изменить понимание того, как хоронили элиту на плато Гиза.

Две истории — новая теория строительства и загадочные подземные структуры — показывают одно: мы все еще не знаем Великую пирамиду до конца. А 4500 лет назад там кипела жизнь — строители таскали блоки, жрецы хоронили знать, инженеры продумывали каждую деталь гигантской машины для подъема камня.

© Getty Images / demerzel21 Пирамиды в Гизе