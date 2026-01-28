Рейтинг@Mail.ru
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером - РИА Новости, 28.01.2026
11:45 28.01.2026
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером - РИА Новости, 28.01.2026
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером
Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, заявил РИА Новости, что не работает курьером и вообще попросил не додумывать... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
омск
сочи
убинский район
сергей белов
уральские авиалинии
происшествия, омск, сочи, убинский район, сергей белов, уральские авиалинии
Происшествия, Омск, Сочи, Убинский район, Сергей Белов, Уральские авиалинии
Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером

РИА Новости: посадивший самолет в поле Белов заявил, что не работает курьером

© РИА Новости / Владимир Николаев | Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, заявил РИА Новости, что не работает курьером и вообще попросил не додумывать информацию.
В среду в СМИ появились публикации, что Белов вынужден "второй год работать курьером, чтобы выжить", и якобы подрабатывает на перевозках в компании своих знакомых.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле
24 января, 02:55
"С чего вы взяли все что я работаю не по профессии? То курьером, то непонятно где. Для чего эту информацию придумывать и выкладывать... Я не даю никому информацию", – сказал собеседник агентства.
"О планах Белова лучше спросить самого Белова", – ответили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании на вопрос о возможном возвращении Белова в "Уральские авиалинии".
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.
В среду в пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству уточнили, что у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись.
Сам Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета, отмечал перевозчик.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Авиакомпания получила 1,3 миллиарда рублей за посадку самолета в поле
22 января, 16:47
 
ПроисшествияОмскСочиУбинский районСергей БеловУральские авиалинии
 
 
