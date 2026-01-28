Пилот, посадивший самолет в поле, опроверг информацию о работе курьером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, заявил РИА Новости, что не работает курьером и вообще попросил не додумывать информацию.

В среду в СМИ появились публикации, что Белов вынужден "второй год работать курьером, чтобы выжить", и якобы подрабатывает на перевозках в компании своих знакомых.

"С чего вы взяли все что я работаю не по профессии? То курьером, то непонятно где. Для чего эту информацию придумывать и выкладывать... Я не даю никому информацию", – сказал собеседник агентства.

"О планах Белова лучше спросить самого Белова", – ответили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании на вопрос о возможном возвращении Белова в " Уральские авиалинии ".

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи Омск , 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска . Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.

Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.

В среду в пресс-службе "Уральских авиалиний" агентству уточнили, что у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись.