Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о начале подготовки к новой встрече в Абу-Даби, указав, что она не может пройти без подготовки.
"Как вы думаете ? Нет, они без подготовки?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к следующим переговорам.
Второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины завершился 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье. Песков сообщил, что встреча запланирована на 1 февраля.