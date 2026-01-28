Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 28.01.2026 (обновлено: 18:11 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/peskov-2070834452.html
Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби
Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 28.01.2026
Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о начале подготовки к новой встрече в Абу-Даби, указав, что она не может пройти без подготовки. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:10:00+03:00
2026-01-28T18:11:00+03:00
в мире
россия
абу-даби
украина
дмитрий песков
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070817617.html
россия
абу-даби
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абу-даби, украина, дмитрий песков, стив уиткофф
В мире, Россия, Абу-Даби, Украина, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Песков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече в Абу-Даби

Песков: переговоры в Абу-Даби не могут пройти без подготовки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о начале подготовки к новой встрече в Абу-Даби, указав, что она не может пройти без подготовки.
"Как вы думаете ? Нет, они без подготовки?", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, началась ли подготовка к следующим переговорам.
Второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины завершился 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье. Песков сообщил, что встреча запланирована на 1 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Песков назвал переговоры России, США и Украины сложными
Вчера, 17:14
 
В миреРоссияАбу-ДабиУкраинаДмитрий ПесковСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала