Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа - РИА Новости, 28.01.2026
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза отказаться от российского газа проблемой Европы. РИА Новости, 28.01.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Песков назвал планы ЕС отказаться от российского газа проблемой Европы