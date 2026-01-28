Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа - РИА Новости, 28.01.2026
16:59 28.01.2026
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза отказаться от российского газа проблемой Европы. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, европа, россия, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Европа, Россия, Евросоюз, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал планы ЕС отказаться от российского газа

Песков назвал планы ЕС отказаться от российского газа проблемой Европы

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Евросоюза отказаться от российского газа проблемой Европы.
"Это их (Европы - ред.) проблема. Они же все время говорили о диверсификации поставок. И сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации. То есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ЕС без российского газа обрекает себя на зависимость, заявил Песков
В миреЕвропаРоссияЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
