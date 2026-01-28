Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кремль не обсуждает перечни документов по урегулированию на Украине, это должно происходить в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме - что и происходит", - сказал он журналистам.