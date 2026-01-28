Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кремль не обсуждает перечни документов по урегулированию на Украине, это должно происходить в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме - что и происходит", - сказал он журналистам.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 1 февраля.