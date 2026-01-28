Рейтинг@Mail.ru
Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине, заявил Песков
16:56 28.01.2026 (обновлено: 16:57 28.01.2026)
Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине, заявил Песков
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Кремль не обсуждает документы по урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Кремль не обсуждает перечни документов по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Кремль не обсуждает перечни документов по урегулированию на Украине, это должно происходить в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме - что и происходит", - сказал он журналистам.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 1 февраля.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Она должна". СМИ раскрыли, что ждет Украину при подписании мира с Россией
Вчера, 13:06
 
