Песков: публичное обсуждение деталей переговоров по Украине вредит процессу
Публичное обсуждение деталей по урегулированию только вредит переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:55:00+03:00
россия, дмитрий песков