ЕС без российского газа обрекает себя на зависимость, заявил Песков
Европейцы, отказываясь от российского газа, обрекают себя на зависимость в первую очередь от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.01.2026
