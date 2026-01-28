Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.