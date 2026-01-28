Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
13:16 28.01.2026
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
Песков рассказал о повестке переговоров Путина с президентом Сирии
сирия
россия
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
сирия, россия, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа, в мире
Сирия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, В мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа вопросы двустороннего взаимодействия и обмен мнениями о ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. И также обмен мнениями по ситуации в регионе", - сказал Песков журналистам.
Российские самолеты на базе в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии
3 декабря 2025, 15:29
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
